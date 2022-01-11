«Азеркосмос»: Азербайджан всегда осуществлял контроль над оккупированными территориями

«С помощью низкоорбитального спутника («Azersky»), находящегося в распоряжении Азербайджанского космического агентства, Азербайджан постоянно осуществлял контроль над Западным Азербайджаном, так и над находящимися в те времена под оккупацией землями, пытался в определенной степени донести до международной общественности факты, доказательства происходящих там событий», заявил выступивший на презентации проекта «Память Западного Азербайджана» в Баку председатель Азербайджанского космического агентства Самеддин Асадов.

По его словам, посредством МИД и Администрации Президента Азербайджана было представлено достаточно фактов и доказательств того, какой ущерб природе, строениям и инфраструктуре был нанесен в результате оккупации этих земель.

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«Безусловно, этот проект-начало пути, и мы хотим заявить, что азербайджанские спутники постоянно наблюдают за тем, что происходит на этих территориях. Здесь прозвучали названия более 1 000 сел. Мы знаем, что не все эти села заселены. Мы видим это очень хорошо. Многие населенные пункты пустуют. И это нужно отражать фактами, доказательствами», — сказал С. Асадов.