«Азерэнержи» спасает птиц от гибели

В Азербайджане для предотвращения травмирования и гибели птиц в результате соприкосновения с воздушными линиями электропередачи, а также для защиты этих линий на электрических опорах устанавливаются специальные устройства.

Об этом сообщили в ОАО «Азерэнержи».

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В рамках проекта, реализуемого при поддержке Общественного объединения IDEA, Министерства экологии и природных ресурсов, на опорах воздушных линий, проходящих по территории Геранбойского, Евлахского, Бардинского, Агджабединского, Сальянского, Масаллинского и Уджарского районов, где самый высокий процент гибели птиц, будут установлены специальные конусообразные сооружения из полимерных материалов. В дальнейшем эти сооружения планируется установить и в других районах.

Контакт с линиями электропередач является одной из основных причин гибели птиц, наряду с исчезновением природного ареала, незаконной охотой и отравлениями. В Азербайджане случаи поражения птиц электрическим током и возникающие в связи с этим аварии на линиях электропередачи наблюдаются, в основном, во время сезонных миграций птиц. Чаще всего ток поражает крупных, в том числе хищных птиц, занесенных в Красную книгу Азербайджана.

Яркий цвет установленных в рамках проекта птицезащитных устройств (ПЗУ) привлекает внимание на большом расстоянии, и форма, не позволяющая птицам гнездиться на столбах, позволяют защитить как самих птиц, так и линии электропередач.