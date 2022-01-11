Директору школы вынесен строгий выговор за нарушение «Правил этики учителей»

Согласно результатам расследования, проведенного Управлением образования по городу Баку в связи с видеозаписью, на которой запечатлено неадекватное поведение директора бакинской полной средней школы №9 Зинят Ахмедовой, ей был вынесен строгий выговор с последним предупреждением за недостатки в трудовой деятельности с учетом нарушения требований «Правил этики учителей».

Об этом сообщили в Управлении образования города Баку.

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