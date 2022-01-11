Врач-инфекционист: Штамм «омикрон» распространяется быстрее «дельты»

Штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее, чем другая разновидность этого вируса — «дельта». Инкубационный период у «омикрона» короче, чем у штамма «дельта», и составляет 72 часа, однако симптоматика у него более умеренная, рассказала азербайджанский врач-инфекционист Кенуль Исмайлова.

«При инфицировании штаммом «омикрон» не исключена возможность осложнений у людей с ослабленной иммунной системой. Симптомы штаммов коронавируса могут быть схожими, так как все они являются мутациями SARS-CoV-2. Наиболее распространенными из них являются головная боль, утомляемость, першение в горле, кашель, учащенное сердцебиение, потливость», — сказала Исмайлова.

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Ранее в 12 образцах, взятых у прибывших в Азербайджан из-за рубежа лиц, был обнаружен штамм коронавируса «омикрон» (SARS-CoV-2 21C), передает Trend.

Для защиты от нового штамма коронавируса органы здравоохранения призывают население вакцинироваться бустерной (третьей) дозой вакцины для повышения уровня антител.