Укравшую младенца Мурадову посадили под арест

Рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Гюльтекин Мурадовой, обвиняемой в похищении двухлетнего ребенка в Сабунчинском районе Баку.

На процессе в Сабунчинском районном суде представление было удовлетворено, и суд избрал в отношении Г.Мурадовой меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца, уточняет АПА.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

В отношении двух других задержанных по этому делу еще нет судебного решения.