Армянский террорист собирался подорвать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан

Продолжился суд по уголовному делу еще двух граждан Армении, обвиняемых в терроризме – Саргсяна Ишхана Ашоти и Рафаэляна Владимира Отари.

Сегодня на процессе в административном здании Сабунчинского районного суда под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова было объявлено о начале судебного расследования.

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Прокурор зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинению, командир группы в воинской части спецназа разведки Минобороны Армении Саргсян Ишхан Ашоти и проходивший воинскую службу в качестве сапера Рафаэлян Владимир Отари 27 мая 2021 года осуществляли минирование на дорогах, проходящих через территорию села Юхары Айрым Кяльбаджарского района, пишет АПА.

Обоим обвиняемым было предъявлено обвинение по статьям УК 214.2.3 (терроризм, совершенный с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228 (незаконное приобретение оружия), 318 (незаконное пересечение государственной границы) и 282 (совершение провокации).

В суде в качестве свидетелей дали показания офицеры Азербайджанской Армии Ниджат Абдулгусейнов и Гусейн Гасанов. Обвиняемый Ишхан Саргсян в своих показаниях заявил, что получил приказ заминировать дороги в Кяльбаджарском районе и выполнил его. Он также признался, что было поручение взорвать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан во время боев на Товузском направлении.

Судебный процесс продолжится 24 января.

