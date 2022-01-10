BNA объяснило, почему убирает платежные терминалы с остановок

Платежные терминалы Bakıkart убраны с остановок в столице по техническим причинам, сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (BNA) Маис Агаев.

По его словам, уже с сентября для пассажиров расширились возможности пополнять баланс BakıKart: «Ранее в пользовании наших пассажиров находились 197 терминалов MilliÖn и 50 терминалов BakıKart на автобусных остановках.

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Благодаря нововведению, с сентября платежи BakıKart принимают все терминалы MilliÖn. В целом же, на административной территории города Баку насчитывается более 1 400 аппаратов MilliÖn. Поэтому для пополнения баланса BakıKart нет необходимости искать платежные терминалы на каждой остановке. Это можно сделать в маркетах, на объектах общепита».