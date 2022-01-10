Вугар Сафарли просит суд оправдать его

Бывший исполнительный директор упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугар Сафарли подал апелляционную жалобу. Об этом Report сообщил его адвокат Хикмет Алиев.

По его словам, жалоба подана в Бакинский апелляционный суд. Сторона защиты настаивает на вынесении оправдательного приговора в отношении В.Сафарли.

Напомним, что по решению суда В.Сафарли приговорен к 10,5 годам лишения свободы, а в отношении других обвиняемых принята мера наказания в виде полицейского надзора.