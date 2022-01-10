За последние сутки в Азербайджане от COVID-19 привились 58 человек

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 58 человек.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 21, вторую дозу получили 37, бустерную дозу – 0 человек.

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Общее число вакцинированных в стране составляет 11 498 430, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 184 066, вторую дозу получили 4 695 363, бустерную дозу – 1 619 001 человек.