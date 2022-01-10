Задержан отец похищенного в Баку 2-летнего ребенка

Возбуждено уголовное дело в связи с похищением 2-летнего ребенка в Сабунчинском районе Баку.

Об этом сообщили в МВД.

Согласно информации, в связи с похищением в Сабунчинском районе 2-летнего М. Шихалиева в следственном отделе районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 144 (похищение человека) Уголовного кодекса. Подозреваемая в совершении преступления жительница Бейлаганского района Гюльтекин Мурадова была задержана в качестве обвиняемой и привлечена к следствию. В связи с инцидентом к следствию были привлечены также состоящий в неофициальном браке с Гюльтекин Мурадовой житель Агдамского района Шамиль Алиев и отец ребенка Эльгюн Насиров. Следственные мероприятия продолжаются.

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Отметим, что 2-летний ребенок и другие дети семьи были помещены в приют по решению соответствующих государственных органов.