Сотрудники университета наказаны за распространение списка студентов-должников

Преподавателю и декану Азербайджанского государственного университета культуры и искусств объявлен выговор за распространение списка студентов, не сумевших оплатить обучение. Об этом сообщила Trend пресс-секретарь вуза Шахана Мушфиг.

По ее словам, этот список был отправлен в студенческую группу в Whatsapp.

«Подготовленный для деканата документ был отправлен в группу Whatsapp для информирования студентов. Руководство университета против подобных случаев. Дело было оперативно расследовано. Сотрудники университета, ставшие причиной распространения документа, наказаны», — сказала она.

Отметим, что ранее пользователи социальных сетей раскритиковали распространение списка студентов — должников Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.