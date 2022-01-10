БТА опровергает повышение стоимости проезда на ряде автобусных маршрутов

В социальных сетях распространилась информация о повышении стоимости проезда в бакинских автобусах маршрутов №№18 и 65.

«Эти утверждения не соответствуют действительности», — сообщил Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

«Те, кто высказывает свое мнение по подобным вопросам, должны быть внимательными и ответственными. Просим утверждающих, что на указанных маршрутах повышена стоимость проезда, предоставить нам свои BakıKart для исследования. Оплата проезда на временно эксплуатируемых ООО Faigoğlu автобусных маршрутах №№ 18 и 65 осуществляется безналичным способом посредством BakıKart. Ни о каком изменении стоимости проезда не может быть и речи», — отметил Агаев.

