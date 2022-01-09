Air Astana отменила еще один рейс Алматы — Баку — Алматы

Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила еще один рейс по маршруту Алматы — Баку — Алматы, запланированный на девятое января, говорится в сообщении Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«На сегодняшний день авиакомпания отменила очередной (второй на этой неделе) рейс. Об отмене рейсов на другие даты информация уточняется», — сказали в аэропорту.

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Отметим, что самолет рейса Алматы-Баку должен был приземлиться в столице Азербайджана в 20:50 (GMT+4), а в 21:50 (GMT +4) вылететь в обратном направлении.

