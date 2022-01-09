Еще 8 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 555 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 503 пациента признаны излечившимся от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 8 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

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С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 621234 случая заражения коронавирусом, из этого числа 605561 человек благополучно прошел лечение, 8455 пациентов скончался.

В активной фазе заболевания числится 7228 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране был проведен 5943023 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9395 — за минувшие сутки.



