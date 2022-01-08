Тяжелое ДТП в Джалилабаде: двое погибших, трое раненых

В Джалилабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Инцидент зафиксирован в селе Гаразенджир, передает Report.
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Так, в результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-2107 и трактора “Kon” погибли водитель ВАЗ Беюкхан Исрафил оглы Хубалиев, 1954 года рождения и его пассажирка Яхшиханым Агаева.
В ДТП пострадали Гюляра Алиюсиф гызы Хубалиева, 1955 года рождения, Кямаля Беюкхан гызы Гулиева, 1983 года рождения и Саадат Гасанага гызы Мурадова, 1966 года рождения.
Раненые доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.