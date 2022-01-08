В Баку в автомобиле обнаружены наркотики и мясо неизвестного происхождения

Сотрудники 17-го отдела Наримановского районного управления полиции Баку провели операцию в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в МВД, в ходе операции были задержаны наркоторговец, ранее осужденный житель Бардинского района Бахтияр Мамедов и его земляк Рамин Набиев. В ходе обыска при Б.Мамедове было обнаружено 360 гр героина и 170 гр метамфетамина. При обыске в автомобиле «Opel» Р.Набиева было обнаружено 360 кг мяса неизвестного происхождения без медицинских документов. В своих показаниях Р.Набиев сообщил, что мясо принадлежит его знакомому Анару Керимову.

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По факту обнаружения наркотиков у Б.Мамедова возбуждено уголовное дело. Для установления пригодности к употреблению обнаруженной партии мяса назначена экспертиза. Следственные мероприятия по фактам продолжаются.