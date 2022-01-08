МВД предупредило водителей о техосмотре и штрафе

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к водителям в связи с прохождением техосмотра.

«Водители обязаны предоставлять транспортное средство для прохождения техосмотра в порядке, установленном законом. За нарушение данных правил физических лиц ждет штраф в размере 50 манатов. Водителям рекомендуется своевременно проводить техосмотр транспортных средств, сохраняя их технически исправными», — говорится в обращении.

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