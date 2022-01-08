В Баку найден похищенный 2-летний ребенок, задержаны два человека

Сотрудники полиции нашли похищенного двухлетнего ребенка.

Как сообщил инспектор пресс-службы МВД, майор полиции Анар Гафаров, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского РУП и 12-го отдела полиции этого района, был найден похищенный 29 декабря 2021 года в поселке Сабунчи двухлетний Шихалиев Мухаммед Эльгюн оглу.

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По подозрению в его похищении задержаны Гюльтекин Мурадова и Шамиль Алиев.

Расследование продолжается.