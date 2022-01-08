Россия считает, что обстановка в Казахстане «улучшается»

Обстановка в Казахстане после массовых протестов в стране, начавшихся в начале января, постепенно улучшается, говорится в сообщении МИД РФ.

«После событий 5-6 января обстановка в стране постепенно меняется к лучшему. Происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике. Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау», — говорится в сообщении министерства.

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В МИД РФ отметили, что в Алмате административные здания очищены от «экстремистов».

«Многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются. Зачищенные районы города возвращаются к нормальной жизни. Правоохранительным органам удалось взять под контроль аэропорт мегаполиса, хотя он по-прежнему закрыт для гражданской авиации», — добавили в МИД.