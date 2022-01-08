Эрдоган заявил, что проблему высоких цен и инфляции в Турции скоро решат

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проблема высоких цен и инфляции в Турции будет решена в скорейшем времени, с таким заявлением турецкий лидер выступил на церемонии открытия линии высокоскоростных поездов Конья-Караман.

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«Проблема высоких цен, процентов и инфляции волнует нашего гражданина. В скорейшем времени эта проблема также найдет свое решение, как нашлось решение проблемы обменного курса», — сказал Эрдоган в ходе своего выступления.