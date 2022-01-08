Сотрудник полиции с АзТВ застрелился на работе

Сотрудник Отдела безопасности ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (АзТВ), полицейский застрелился на работе.

Сообщается, что сержант полиции Ясин Ингилабзаде при несении службы застрелился в результате неосторожного обращения с оружием и скончался на месте происшествия.

Начальник отдела социальной медиа и связей с общественностью ЗАО «АзТВ» Наргиз Рафиева подтвердила этот факт, сообщает АПА.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов также подтвердила этот факт и отметил, что проводится расследование.