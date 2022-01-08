ВКС РФ завершили переброску военных Армении в Казахстан: видео

Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны РФ завершили переброску военнослужащих Вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

«Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих Вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделение миротворческого контингента ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ доставлено с аэродрома Звартноц Республики Армения на аэродром Алма-Ата Республики Казахстан военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России.