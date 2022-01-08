Минсоцтруда объяснило порядок присвоения звания «Ветеран войны»

В Азербайджане, в соответствии с законодательством, звание “Ветеран войны” и удостоверение будут выдаваться учреждением, в котором лица данной категории проходили службу. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения.

Эти структуры будут присваивать звание “Ветеран войны” и удостоверение лицам, прошедшим службу и принимавшим участие в боях за территориальную целостность нашей страны в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года по согласованию с Кабинетом министров.

Данные учреждения внесут информацию о получивших звание «Ветеран войны» лицах в подсистему ”Зафар» министерства труда и соцзащиты населения.

В качестве заключительного этапа Минтруда и соцзащиты населения на основе этих данных назначит ежемесячную президентскую пенсию (80 манатов) лицам, удостоенным звания “Ветеран войны”.

Назначение пенсии будет осуществляться в проактивном порядке через электронную систему, без обращений ветеранов войны и предоставления каких-либо документов. Ветераны войны будут проинформированы посредством СМС о том, в каком банке можно получить банковскую карту.

Независимо от того, в каком месяце была назначена пенсия, она будет начисляться с 1 января 2022 года.