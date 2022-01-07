При пожаре в офисе в Сабунчинском районе эвакуировали 17 человек

В Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар, 1 человек отравился дымом, 17 человек эвакуированы.

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на первом этаже многоэтажного жилого дома в Сабунчинском районе Баку на площади 30 м² сгорели конструкции кухни офиса общей площадью 125 м².

Пожарные и спасатели эвакуировали 17 жильцов здания в безопасное место, отравившийся дымом гражданин был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Остальная часть офиса и квартиры защищены от пожара. Подразделениям пожарной охраны удалось локализовать огонь.