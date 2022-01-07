МЧС предупредило граждан в связи с сильным ветром

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

«Национальная служба гидрометеорологии предупредила об ожидаемом ухудшении погодных условий и сильном ветре с утра 8 января до утра 9 января на территории страны, в особенности в Баку и на Абшеронском полуострове.

Во время сильного ветра следует избегать легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и электрическими столбами, а также соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре осложняется тушение пожара», – отметили в МЧС.