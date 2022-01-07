В Азербайджане будут производить «умные» пчелиные ульи

Компания «BEYT», новый резидент “Парка высоких технологий” при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), готовится к производству «умных» пчелиных ульев.

Согласно информации, в этих ульях будут размещены датчики температуры, влажности, света, атмосферного давления, а также весы для измерения массы продукта. Кроме того, будет разработано программное обеспечение, через которое фермер будет получать всю информацию.

На начальном этапе в производстве будет задействовано 20 человек, его объем составит 500 тысяч «умных ульев» в год. Это создаст возможность в короткие сроки интенсивно развить пчеловодство с применением новых инновационных технологий в освобожденных от оккупации регионах.