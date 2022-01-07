Государственная миграционная служба обратилась к иностранцам

С учетом требований особого карантинного режима, применяемого в Азербайджанской Республике, ограничено применение административного взыскания (депортация) за пределы страны в отношении иностранцев, нарушающих требования миграционного законодательства и проживающих без документов, дающих право на пребывание или вид на жительство.

В связи с этим иностранцам, длительное время пребывающим в стране или проживающим без документов, дающих право на проживание, предлагается обратиться в Государственную миграционную службу с целью легализации своего проживания.

Об этом сообщил начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.

По его словам, легализация необходима с точки зрения вакцинации и доступа к медицинским услугам, совершения правовых действий на территории страны, а также недопущения применения более жестких мер административного взыскания в будущем.