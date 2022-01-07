Посольство Азербайджана в Казахстане работает в штатном режиме

Посольство Азербайджана в Казахстане продолжает работать в штатном режиме.

Об этом заявили в дипмиссии.

Отмечается , что посольство поддерживает регулярные контакты с офисом в Алматы, Генеральным консульством в Актау и активистами диаспоры, и то что в посольство не поступало никакой информации о ранениях кого-либо из наших граждан во время инцидентов.

«В настоящее время из-за приостановки выполнения авиарейсов из Казахстана в зарубежные страны, сотрудники посольства отвечают на вопросы и обращения граждан, которые не могут вернуться в Азербайджан, им предоставляется соответствующая информация и рекомендации. Посольство продолжает свою деятельность в обычном режиме. Просим граждан обращаться в посольство по указанным номерам: +7780002838; +7 7172 75 55 27. Просим учитывать, что интернет и сотовая связь в Казахстане работают с перебоям», — говорится в заявлении.