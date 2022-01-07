Кремлевский глашатай заявил, что Москва гарантирует Назарбаеву «полную безопасность»

Одиозный российский политик, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует гарантии безопасности Нурсултану Назарбаеву.

«С ним ничего не будет, поскольку Москва гарантирует его полную безопасность», — сказал Жириновский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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«Он получит то, что получил Горбачев и Ельцин после ухода в отставку: безопасность и пользование пакетом льгот», — добавил «глашатай Кремля».