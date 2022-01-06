«Афганское дежавю». Началом какого сценария является отставка Назарбаева и ввод миротворцев ОДКБ?

Операция по «принуждению к послушанию» властей Казахстана вступила в решающую фазу. В Казахстан по просьбе Токаева направлены миротворцы в лице Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. 70 своих «зинворов» командировала Армения. В переводе: Касым-Жомарт Токаев попросил иностранной поддержки для подавления протестов внутри страны.

Можно долго спорить, сомневался ли Токаев в лояльности собственных «силовиков» или же звать на подмогу ОДКБ ему, скажем так, настоятельно посоветовали. Только вот суть дела от этого не меняется. И если уж называть вещи своими именами, Кремль просто вернулся к старой практике карательных акций не только на собственных национальных окраинах, но и на территории своих сателлитов.

В самом деле, нельзя не заметить параллелей с не таким уж давним прошлым. Точно так же, как сегодня каратели-«миротворцы» ОДКБ входят в Казахстан, в 1968 году «объединенные силы стран-участниц Варшавского договора» дружно давили танками «Пражскую весну». Москве и тогда, и сейчас хотелось разделить ответственность и замарать всех. Насколько удачно — вопрос открытый: Токаев, конечно, оказался далеко не Дубчеком. Но и власти Кыргызстана отказались отправлять в Казахстан своих военных. Более того, если углубиться в историю, то можно вспомнить, что далеко не лестное прозвище «Жандарм Европы» заработал еще Николай I, пославший войска для подавления венгерской революции еще в 1849 году.

Есть, впрочем, и другие, еще более неприятные параллели — с событиями десятых-двадцатых годов ХХ века, теми самыми, которые в советской историографии предписано было именовать «гражданской войной» и которые в реальности представляли собой оккупацию и последующую аннексию независимых государств, возникших на обломках распавшейся Российской Империи. В Центральной Азии, напомним, Москва весьма активно использовала для этой цели дашнакские отряды, весьма условно «перешитые» в красноармейские. Именно дашнаки, напомним, топили в крови «Кокандскую автономию», а затем «боролись с басмачеством», устраивая главным образом грабежи и резню мирного мусульманского населения. И то, что среди организаторов голодного геноцида казахов наличествует не только Голощекин, но и Мирзоян, вряд ли случайно. А теперь «за помощью» Токаеву пришлось обращаться именно к Пашиняну. Который даже не попытался вспомнить, при каких обстоятельствах сам пришел к власти.

Вряд ли стоит сегодня изображать удивление, почему механизмы ОДКБ задействованы именно для карательной акции внутри одной из стран-членов, а не отражения внешней агрессии. Во-первых, вопреки дежурным истерикам на российских ток-шоу, никто нападать на Россию и ее союзников не собирается. А во-вторых, и «в-главных», те самые Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ, которые сегодня направлены в Казахстан, как раз и создавались для «предотвращения цветных революций». А проще говоря, подавления народных протестов. Тем более понятно, почему КСОР ОДКБ и не подумали вмешаться, когда с вершины власти летел кувырком Серж Саргсян: в Москве прекрасно понимали, насколько Армения зависима от России. А значит, несмотря на все псевдореволюционные трепыхания, никуда из-под контроля Москвы не денется. Тем более что в 2018 году на повестке дня еще оставался Карабах, который надо было удерживать под оккупацией, и сделать это Ереван мог только при наличии военной поддержки со стороны Кремля (правда, во время 44-дневной войны такая поддержка Армении не очень помогла, но это уже другая тема). Но Казахстан, с его нефтью, газом, другими ресурсами, то есть хорошим экономическим базисом для независимости — это уже другой случай. И в результате Кремль запускает здесь вполне «прочитываемый» сценарий. Сначала — народные протесты, неожиданно сильные и опасные. Затем — настоятельные «советы» из Москвы, как себя следует вести, обращение за помощью — и дальше уже «по ситуации». Именно этот сценарий был реализован совсем недавно в Беларуси — Александра Лукашенко, который доселе достаточно эффективно сопротивлялся московскому нажиму и во всяком случае не позволял полностью «растворить» суверенитет Беларуси, попросту «дожали» и заставили соглашаться на такие условия, о которых ранее в Минске не желали и слышать.

А теперь настала очередь Казахстана.

Здесь бы, конечно, кремлевским бонзам нелишне было бы вспомнить, что среди стран, где РФ устраивала вооружённые интервенции, есть и Афганистан. Куда советская армия тоже «вошла» в декабре 1979 года, пока на Западе продолжались рождественские каникулы, и где предполагалась «легкая прогулка с элементами милитари-шоу» по «усмирению» разного рода «басмачей». Но на деле Кремль получил долгую и изнурительную войну, которая в конце концов и подкосила СССР.

Но в Москве, судя по всему, даже не пытаются оценить риски получения «второго Афганистана» уже в Казахстане. И с упоением «отодвигают» от власти Нурсултана Назарбаева, который тоже не соглашался «растворить» государственность Казахстана по плану Москвы. Теперь Нурсултан Абишевич уже не возглавляет совет безопасности Казахстана, и нет сомнений, что «отодвинула» его от власти Москва. У которой есть все основания торопиться: всего ничего осталось до 2024 года, когда запланированы выборы, и на фоне всех социальных и экономических неприятностей Кремлю срочно нужны «дрожжи для рейтинга». Здесь прекрасно помнят эйфорию после аннексии Крыма и явно не прочь повторить опыт. Как минимум речь может пойти о фактической аннексии Семиречья по тому же сценарию, по которому пришедшие к власти на штыках XI оккупационной армии силы подарили Армении Зангезур. Как максимум… в Госдуме РФ уже «советуют» Казахстану провести референдум о «воссоединении» с Россией. И как по заказу, прокремлевские ТГ-каналы уже публикуют карты все тех же двадцатых годов, «доказывая», будто бы Казахстан вошел в состав СССР как часть России, а значит, вообще не имеет права ни на какую независимость.

Только вот здесь лучше не забывать еще об одном. В 1986 году Михаил Горбачев, едва придя к власти, принялся «выдавливать» из ее структур всех сильных лидеров неславянской национальности. Именно в рамках этой «должностной этнической чистки» был отправлен в отставку и Гейдар Алиев. А в декабре 1986 года Москва вознамерилась заменить в Казахстане Динмухаммеда Кунаева на присланного из Ульяновской области Геннадия Колбина. И именно в ответ на этот шаг люди впервые в «перестроечном» СССР вышли на улицы. Колбина тогда удержать в кресле, хоть и на время, удалось. А вот спасти СССР от распада — уже нет.

И вот этот урок истории вряд ли стоит забывать.

Нурани, обозреватель