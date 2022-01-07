В Министерстве опровергли слухи о снижении пенсий военнослужащих

В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали слухи о снижении пенсий военнослужащих.

«Информация на одной из страниц социальной сети о подготовке предложения о якобы отмене порядка повышения пенсий военнослужащих на основе увеличения расходов на их обеспечение, является ошибочной. Такого предложения не существует и даже не рассматривается. В законодательство о пенсионном обеспечении в целом не было внесено никаких изменений, которые могли бы негативно повлиять на пенсионные доходы военнослужащих. Напротив, в рамках социальных реформ 2019 года были увеличены пенсии этих лиц (в среднем на 30%). В настоящее время пенсия военнослужащим назначается на основе затрат на их обеспечение, а также пересчитывается и увеличивается при увеличении этих затрат», — цитирует АПА заведующего отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства Фазиля Талыбова.