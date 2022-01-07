Завтра в Баку будет сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Вечером местами ожидаются дожди. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха ночью 5-7°, днем 9-11° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление поднимется выше нормы с 763 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 55-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Но вечером в некоторых восточных районах ожидаются осадки. В некоторых местах ожидается туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3°тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла.