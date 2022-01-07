В Абшеронском районе ремонтировавшие дом мастера умерли от отравления угарным газом

В Абшеронском районе 3 человека умерли от отравления угарным газом.

Инцидент произошел в поселке Сарай, передает АПА.

В одном из домов были обнаружены тела 3 мужчин. При обследовании тел было установлено, что эти люди умерли от отравления угарным газом. Предполагается, что они умерли некоторое время назад, так как все 3 трупа сгнили.

Установлено, что умершие — это жители Имишлинского района Нариманов Акиф Бейбала оглу (1966 г.р.), Алиев Гюлага Камиль оглу (1965 г.р.) и Алышов Эльшан Эльдар оглу (1981 г.р.).

Известно также, что они ремонтировали этот дом и жили в нем.

По факту в прокуратуре Абшеронского района проводится расследование.