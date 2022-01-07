Почему новый оборонный бюджет США зациклен на Баку?

В оборонном бюджете США на 2022 год (NDAA), одобренном президентом страны Джо Байденом, особое внимание уделено Южному Кавказу. Его отдельные пункты касаются результатов 44-дневной войны в Карабахе и исполнения трехстороннего заявления между Россией, Азербайджаном и Арменией. При этом составители документа полностью игнорируют промахи армянской внешней политики и обвиняет Анкару и Баку в региональной нестабильности. Об этом пишет TRT World, отмечая, что степень несправедливости и надуманности обвинений очевидна за счет противоречий в тексте документа.

«Авторы инициатив, например, инкриминируют Азербайджану нежелание решать проблемы обмена пленными, а также обвиняют в задержании ряда армянских граждан, которые по результатам карабахского примирения, якобы должны были быть доставлены в Ереван. При этом в NDAA оговаривается, что никаких надежных сведений о состоянии здоровья военнопленных и обращении с ними нет. NDAA пытается нанести удар по турецкой оборонной промышленности, поскольку вооружение, производимое стране, помогло Азербайджану обеспечить собственную безопасность. В документе содержится требование к Белому дому выяснить, использовались ли американские запчасти для создания легендарных турецких дронов Bayraktar, которые были развернуты Азербайджаном в ходе Карабахской войны, продолжавшейся с 27 сентября по 9 ноября, а также разобраться, не был ли нарушен Закон о контроле за экспортом оружия, а вместе с ним и санкционное законодательство. Несмотря на ряд обвинений, NDAA рекомендует администрации Байдена продолжать ”сотрудничество с азербайджанскими властями на всех возможных уровнях”», – отмечают авторы материала TRT World.

Тональность NDAA в отношении Турции и Азербайджана, по их мнению, – результат деятельности лоббистов Армянского национального комитета Америки (АНКА) и так называемых прогрессивных законодателей, которые открыто поддерживают Ереван. К примеру, конгрессмен Фрэнк Пеллон, которого сложно назвать беспристрастным, высказывался за то, чтобы оказать давление на Баку и Анкару. Кроме того, в последние недели представители террористической организации FETO, действующей на территории США, довольно активно пропагандируют антитурецкие и антиазербайджанские идеи.

«При более тщательном анализе документа становится понятно, что лоббисты стремились насколько возможно ужесточить позицию в отношении Южного Кавказа. На Конгресс, например, было оказано давление с тем, чтобы он ”приостановил оказание военной помощи Азербайджану” и ”отменил временный мораторий на 907 поправку” — инициативы 1992 года, запрещающей любую американскую помощь Баку. Ни одно из санкционных решений одобрено не было», – отмечает телеканал.

”Армянское лобби в Вашингтоне и его союзники в обеих палатах Конгресса продвигали поправки в NDAA, запрещающие любую помощь американского правительства Азербайджану, в том числе и не военную”, — прокомментировал телеканалу Роберт Катлер, эксперт из канадского Института глобальных вопросов. По его словам, приграничные провокации против Азербайджана создали для этого нужный фон. Карабахский клан и его сторонники из армянских вооруженных сил рассчитали время столкновений на границе таким образом, чтобы максимизировать усилия лоббистов. Катлер уверен, что армянская партия войны, которая намеренно провоцирует антиазербайджанские настроения в Ереване, действует не только на территории Армении, но и за пределами границ государства, полагаясь на своих протеже в Тегеране, Москве, Париже и Вашингтоне.

Таким образом, считает эксперт, самая большая угроза миру в регионе — сотрудничество государственных организаций и представителей армянской диаспоры. Катлер уверен, что если заинтересованные стороны хотят изменить ситуацию, они должны принять реальность и проводить политику с целью снижения влияния лоббистов.

Издание также отмечает, что глава Белого дома прекрасно понимает, что предоставляя такими инициативами свободу действия влиятельным лоббистским структурам, он может потерять стратегически важные отношения с игроками, от которых зависит стабильность на Южном Кавказе и в других регионах.