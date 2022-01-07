Список имущества Эльдара Гасанова, которое потребовал конфисковать гособвинитель

Затребована конфискация имущества экс-посла Эльдара Гасанова.

На процессе, который проходил под председательством судьи Афгана Гаджиева, выступил гособвинитель Анар Насибов, передает АПА.

Он сказал, что дача и земельный участок, принадлежащие Эльдару Гасанову в поселке Нардаран Сабунчинского района, квартира в Насиминском районе, магазин в Наримановском районе, земельный участок в поселке Новханы Абшеронского района, частный жилой дом в Хатаинском районе, а также квартира в Черногории подлежат конфискации.

Представитель Министерства иностранных дел, признанный потерпевшим по уголовному делу, выступил в суде и потребовал выплаты 18 миллионов 500 тысяч манатов.

Представитель Министерства финансов, признанного также потерпевшим, потребовал полного возмещения ущерба.