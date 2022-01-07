«Азеригаз» внедряет новую систему по автоматическому обнулению механических счетчиков

«Обнуление лимита на счетчиках, заказанным ПО «Азеригаз», будет возможно автоматически со следующего года».

Об этом Qafqazinfo сообщил глава пресс-службы Эльданиз Валиев. Он отметил, что с 2022 года на заводе «Gəncəcihazqayırma» заказано 10 тысяч новых механических счетчиков:

«На новые механические счетчики будет устанавливаться специальный прибор. Расход по этим счетчикам будет проверяться централизованно. Сброс лимита на счетчиках будет возможен автоматически со следующего года. Когда все будет готово, мы проверим эффективность этих счетчиков. Их установка абонентам будет осуществляться за счет ПО «Азеригаз». Если система зарекомендует себя, то она будет установлена ​​на этих счетчиках. Мы начнем внедрять эту систему с конца января».

Отметим, что в ПО «Азеригаз» заявили, что процесс обнуления лимита по счетчикам газа продлится до 10 января этого года. Это вызвало недовольство граждан.