В Кыргызстане прокомментировали информацию о прибытии в страну самолетов семьи Назарбаева

Международный аэропорт Бишкека «Манас» ответил на информацию о приземлении самолетов родственников экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в столице Кыргызстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную воздушной гавани.

По словам представителей аэропорта, они не располагают информацией о прибытии членов семьи экс-главы Казахстана. Они также не подтвердили принадлежность борта семье этого казахстанского политика.

Ранее сообщалось, что в аэропорт «Манас» прилетел частный самолет Bombardier Global, который, предположительно, принадлежит родственникам бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.