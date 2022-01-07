Администрация Токаева: Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками

Террористы, которые действовали в Алма-Ате в ходе беспорядков, скорее всего, использовали собственную связь. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в пятницу в эфире республиканского телеканала «Хабар-24».

«Террористами оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов. На всех захваченных объектах они устанавливали баррикады и блокпосты. На каждом этаже захваченного акимата (местной администрации — прим.) дежурили боевики, контролировали все входы и выходы. Передвижение по городу осуществлялось по оптимальным маршрутам. По всей видимости, использовалась собственная связь», — сказал Абаев.

Также сообщили, что со стороны террористов в Казахстане действовали снайперы со специальными винтовками.