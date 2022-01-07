Токаев: Контингент ОДКБ прибыл в Казахстан на ограниченный период времени

Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики. Об этом во время заседания контртеррористического штаба заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что силы правопорядка проводят напряженную работу.

«Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию», — сказал глава государства.

По его словам, террористы все еще применяют оружие и наносят ущерб имуществу жителей Казахстана. Поэтому контртеррористические акции необходимо «продолжать до полного уничтожения боевиков», заявил политик.

По его словам, контингент ОДКБ будет выполнять в Казахстане функции прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов.

«Этот контингент прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов», — сказал Токаев на заседании контртеррористического штаба в пятницу.