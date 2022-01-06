Джонсон настаивает на добровольном характере ковид-вакцинации

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в стране должна оставаться добровольной.

«Я хочу, чтобы в нашей стране это делалось на добровольной основе. И мы и дальше будем следовать этому принципу», — приводит в четверг его слова «Интерфакс».

При этом Джонсон констатировал, что другие страны в Европе при вакцинации от коронавируса «выбрали путь принуждения».

В то же время, он жестко раскритиковал движения противников вакцинации, обвинив их в распространении ложной информации.

Великобритания, как и многие другие страны Европы, в последние недели столкнулась с очередной волной коронавируса. Во многом это связано с быстрым распространением штамма «омикрон».