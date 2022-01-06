Зась не стал конкретизировать сроки присутствия миротворцев в Казахстане, но раскрыл их численность

Срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики, а после окончания операции войска выведут, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным. И в решении Совета коллективной безопасности так и звучит — «на непродолжительный период». Какой именно непродолжительный период — несколько дней, либо несколько недель — это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана», — заявил Зась.

По его словам, если руководство республики «посчитает, что ситуация стабилизировалась и она контролируется собственными силами без помощи всех наших государств, то, конечно же, операция закончится и все войска будут выведены».

В самой ОДКБ рассчитывают, что силы организации в Казахстане ненадолго — на несколько дней или недель. После завершения операции все войска ОДКБ выведут. В каких казахстанских городах разместят миротворцев ОДКБ, зависит от того, где они понадобятся, отметил Зась.

Миротворцы вводятся в Казахстан не для разгонов, а для поддержки республики в сложный период. Кандидатура командующего миротворческими силами уже есть, но решение пока не формализовано, заявил генсек.

Он добавил, что войска ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тыс человек, при необходимости они могут быть усилены, пишет РИА Новости.

Также генеральный секретарь ОДКБ заметил, что миротворцы ОДКБ могут применять оружие в случае нападения вооруженных банд.





