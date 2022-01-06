Зась: События в Казахстане представляют реальную угрозу безопасности

События в Казахстане представляют реальную угрозу безопасности республики и даже территориальной целостности.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Те события, которые там сейчас происходят, представляют собой реальную угрозу безопасности страны, ее стабильности и даже территориальной целостности. Поэтому поступило такое обращение, были проведены экстренные консультации глав государств и принято соответствующее решение о задействовании миротворческого потенциала ОДКБ. Для того, чтобы там минимизировать, локализовать эти угрозы», — заявил Зась (цитата по РИА Новости).