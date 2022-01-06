Госслужба обнародовала данные об оптовых точках продажи муки и ценах: список

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана обнародовала информацию об оптовых точках продажи муки и ценах.

Как говорится в сообщении госслужбы, с этой информацией можно ознакомиться по ссылке.

Согласно информации, в настоящее время в указанных госслужбой точках продаж оптовая цена на муку в 50-килограммовых мешках составляет порядка 35,2-35,9 маната. Производители обеспечат продажу муки бизнес-субъектам по указанной цене. Данная информация будет регулярно обновляться. При этом цены в других точках продаж, не принадлежащих производителям муки, формируются с учетом деталей цепочки поставок (транспортные расходы, торговые надбавки и прочее).

Напомним, что Госслужба продолжит контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в точках продаж муки.