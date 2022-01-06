В «Азерсу» рассказали о работе по восстановлению обеспечения Шуши питьевой водой

Состоялось первое заседание рабочей группы, созданной в ОАО «Азерсу» для обеспечения питьевой водой города Шуша и села Дашалты Шушинского района. В заседании приняли участие представители различных госучреждений, входящих в состав рабочей группы.

Как сообщили в ОАО «Азерсу», на мероприятии заместитель председателя ОАО «Азерсу» Этибар Мамедов рассказал о работе, проделанной в целях восстановления системы обеспечения питьевой водой Шуши.

Он отметил, что в условиях сложного рельефа и сурового климата были восстановлены поврежденные участки магистральных водопроводов Кичик Кирс – Шуша и Зарыслы-Шуша, 25 ноября 2020 года была восстановлена подача воды в Шушу с источника Кичик Кирс, а 20 декабря – с источника Зарыслы. Параллельно с этим были проведены ремонтные работы в городской сети.

Отметим, в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева в 2021 году участок протяженностью 5,7 км магистрального водопровода Кичик Кирс – Шуша был отстроен заново посредством стальных труб.