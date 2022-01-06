Министерство здравоохранения обнародовало число фиктивных дипломов, выявленных в прошлом году в Азербайджане.

В связи с приемом на работу медработников и сертификацией в прошлом году Минздрав выявил 32 фиктивных диплома, передает АПА.

Отмечено, что подделка 29 дипломов вызвала подозрения, поэтому собранные документы отправлены в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки: «В связи с 3 дипломами расследование продолжается. После его завершения указанные документы будут отправлены в соответствующее учреждение».