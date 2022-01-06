Air Astana отменила авиарейс Алматы-Баку-Алматы

Отменен авиарейс Алматы-Баку-Алматы казахстанской компании Air Astana.

Об этом сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Согласно информации, самолет рейса Алматы-Баку должен был приземлиться в Баку в 13:05, а в 14:05 вылететь из Баку в Алматы.

Напомним, аэропорты Алматы, Актобе и Актау приостановили работу из-за акций протеста.

Отметим, вчера ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) распространило информацию об отмене рейсов в город Алматы. Это решение было принято в связи с событиями в Казахстане. Всем пассажирам, купившим билеты на рейсы Баку-Алматы и в обратном направлении, будет полностью возвращена стоимость билета или предложена бесплатная повторная бронь.