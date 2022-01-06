На платной дороге Баку — Губа — граница с РФ построят более 60 подземных переходов

На строящейся автомобильной дороге Баку — Губа — граница с РФ, которая станет первой платной трассой в Азербайджане, предусмотрено создание более 60 подземных пешеходных переходов. Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Он отметил, что работы по строительству дороги продолжаются.

«Дорога строится в соответствии с первой технической категорией. Строительство надземных пешеходных переходов на ней не предусмотрено. Подземные пешеходные переходы на дороге будут располагаться через каждые 1,5-2 километра», — сказал Наджафли.