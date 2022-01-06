Госслужба установила верхний предел цены на хлеб и муку

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Минэкономики совместно с производителями муки и хлеба установила верхний предел цены на эту продукцию.

Так, оптовая цена на мешок муки в 50 килограммов была установлена ​​на уровне 35,9 маната, розничная цена на 500-граммовый традиционный (круглый) хлеб — 50 гяпик, на 650-граммовый традиционный (круглый) хлеб — 65 гяпик.

Государственная служба продолжает осуществлять строгий контроль за соблюдением цен. По результатам мониторинга первых дней оптовая цена муки колеблется в пределах 35,4 — 35,9 маната.

Потребители могут обращаться с жалобами и для получения информации по номеру (+99412)-599-76-00.