В Баку столкнулись 3 автобуса, водителя зажало в кабине (обновлено)

Бакинское транспортное агентство (БТА) распространило информацию об аварии с участием автобусов.

Как сообщили в БТА, 06.01.2022 г. на Зыхском шоссе в поселке Сураханы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием регулярных автобусов № 104, 113 и 217. Инцидент был взят под контроль и проведено соответствующее расследование. Ответственные лица ООО «BUS TRANS», ООО «Transcontrol» и ООО «Azland Plaza», осуществляющие перевозку пассажиров по маршрутным линиям, были вызваны в Бакинское транспортное агентство, от них получены разъяснения.

Инцидент произошел до того как автобусы вышли на линии, пассажиров в них не было.

В результате ДТП водитель автобуса № 217, временно эксплуатируемого ООО «Azland Plaza», получил травмы.

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В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, сегодня около 06:00 на горячую линию «112» МЧС поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автобусов на территории Сураханского района города Баку.

На место незамедлительно были привлечены соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.

Было установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автобусов, в результате чего водитель автобуса марки Daewoo Мамедов Раван Фазил оглу (1990 года) оказался зажат в кабине автобуса.

Спасатели с помощью специальных инструментов и оборудования извлекли водителя из кабины автобуса.

