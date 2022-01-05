Жертвами ДТП в праздничные дни в Азербайджане стали 12 человек

В течение 5 нерабочих дней на автодорогах республики произошло 47 дорожно-транспортных происшествий с гибелью и ранением людей.

Об этом сообщил сотрудник Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев.

Он отметил, что в результате этих аварий погибли 12 человек: «Обращаясь к гражданам, водителям заявляем, что каждый участник дорожного движения независимо от времени суток должен соблюдать свои обязанности, не ставить под угрозу свою жизнь, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения».